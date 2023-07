(Di domenica 9 luglio 2023) . Sono atterrate sorridenti, con la forza di chi non resta indifferente, una “sorellanza” capace di sorvolare gli Stati. Mai stati così uniti. Dal Brasile sono volate in Australia per i Mondiali di calcio femminile. Sul fianco dell’aereo che ha trasportato le giocatricisquadra di calcio femminile brasiliana campeggiava la scritta “Nessuna donna dovrebbe coprirsi il capo” e proprio il ritratto di, la ragazza curda morta per aver indossato in modo incorretto il velo e simboloproteste del popoloiano. I messaggi di uguaglianza e libertà Sull’altro lato del velivolo invece ildel calciatore Amir Nasr-Azdani, condannato a 26 anni di carcere per aver manifestato la libertà femminile. Un gesto forte e importante a supportosorelle ...

Le proteste in quel caso si erano scatenate il 16 settembre dopo la morte di, una giovane donna curda di 22 anni sotto la custodia della polizia morale. A questo episodio potremmo ...Sulla coda sono infatti raffigurati due volti - simbolo delle proteste degli ultimi mesi in Iran:, la ragazza morta poco dopo esser stata arrestata dalla polizia morale perché non ...Su un lato della coda del velivolo, che ha trasportato le ragazze della Seleção in vista dei Mondiali femminili di calcio, la gigantografia di, 22enne iraniana arrestata dalla polizia ...

Mahsa Amini, il volto della rivoluzione in Iran sull'aereo delle calciatrici brasiliane - Luce Luce

