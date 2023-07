, il volto della rivoluzione in Iran sull'aereo delle calciatrici brasiliane. Sono atterrate sorridenti, con la forza di chi ...Le proteste in quel caso si erano scatenate il 16 settembre dopo la morte di, una giovane donna curda di 22 anni sotto la custodia della polizia morale. A questo episodio potremmo ...Sulla coda sono infatti raffigurati due volti - simbolo delle proteste degli ultimi mesi in Iran:, la ragazza morta poco dopo esser stata arrestata dalla polizia morale perché non ...

Mahsa Amini, il volto della rivoluzione in Iran sull'aereo delle calciatrici brasiliane - Luce Luce

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La nuova edizione del festival di fotografia Les femmes s’exposent, torna a riconfigurare l'orizzonte della costa normanna di Houlgate, con gli obiettivi delle fotografe puntati sulle sfide del cambia ...