Lupi | nuovi avvistamenti Filmati in branco a La Serra ' Un pericolo nei boschi'

Pietro Taddeini (Associazione cacciatori): 'Servono provvedimenti'. 'Ora questi esemplari sono vicini ai centri abitati'. Le critiche al ComuneLi chiamavano "mannari", werwolf , perché dietro l'aspetto presentabile conservavano l'anima delle belve. Non ... Poi è sorta la Guerra Fredda e hanno trovatonemici e altri modi per ...Noi Moderati di Maurizio, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro cala sotto la soglia psicologica ... Intanto sono due, in particolare, ifronti caldi per Giorgia Meloni: lo scontro fra il ministro ...

Lupi, nuovi avvistamenti. Filmati in branco a La Serra. "Un pericolo ... LA NAZIONE

Pietro Taddeini (Associazione cacciatori): "Servono provvedimenti". "Ora questi esemplari sono vicini ai centri abitati". Le critiche al Comune ...I danni provocati da orsi e lupi in Trentino sono calati. Inoltre, il numero di esemplari presenti sul territorio provinciale non sta aumentando in maniera esponenziale: si registra, invece, solo un l ...