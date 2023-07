L' Unione europea è solo un' illusione | Paragone | il bluff del sogno comunitario

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 luglio 2023) L'altro giorno Repubblica ha sfornato i risultati di un sondaggio periodico sul feeling degli italiani verso l'Europa e le sue istituzioni. Secondo questo sondaggio il 29 per cento degli intervistati voterebbe per una uscita; si tratta di un trend in discesa rispetto agli anni passati ma sempre alto, robusto e consolidato se si tiene conto della propaganda a senso unico e del «bullismo» autorizzato contro chi osa alzare la testa e promuovere un dibattito critico. Lo so bene io che appartengo a quel campione di italiani che ritiene uno svantaggio restare nella gommosa e appiccicaticcia, proiezione burocratica dell'Europa (concetto diverso). In tal senso mi piacerebbe promuovere due domande ai miei concittadini: 1) siete disposti a rinunciare alla cittadinanza italiana per esserecittadini europei?, e soprattutto 2) ...