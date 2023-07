Con "L'di re Netanyahu", edito da Edizioni Ets e in uscita in libreria il prossimo 15 luglio, offriamo al lettore una analisi in presa diretta, ricomponendo un puzzle che intreccia ...È sempre un grosso, anche se poi l'nella vita può essere assai comodo - il ... quando lei aveva visto la medaglia olimpica di bronzo andarsene via all'tuffo per 20 centesimi di ...... siccome, da un certo punto in poi, quelli che all'epoca si chiamavano "silenzianti" erano stati rimossi per spremere il motore fino all'cavallo vapore disponibile. Per i lunghi ed impervi ...

L’ultimo azzardo di re Netanyahu: come Bibi è disposto a tutto per il potere illimitato Globalist.it

Il 15 luglio sarà nelle librerie L’ultimo azzardo di re Netanyahu. La democrazia in pericolo (Edizioni ETS), scritto da Enrico Catassi, Umberto De Giovannangeli, Alfedo De Girolamo, con la prefazione ...C’era una volta un socialista che salvò un fascista e lo nascose persino in casa sua. Sembra una favola surreale, alcuni la sussurravano a bassa voce come una leggenda. E invece era tutto vero. A scop ...