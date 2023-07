L’ultima lettera di Filo | “Grazie per i rari momenti che mi hanno fatto sorridere”

(Di domenica 9 luglio 2023) Unatoccante, a tratti struggente: una settimana fa la comunità di Scanzorosciate ha pianto Filippo Giganti, 20enne che aveva lottato con tutte le sue forze per opporsi a una malattia terribile, che sabato 1 luglio ha però avuto la meglio. All’abbraccio della famiglia, di mamma Sonia, papà Michele, del fratello Alessandro e della sorella Sara, ora si aggiunge quello del Rugby Bergamo 1950, “l’altra” famiglia di Filippo. Un omaggio che la società ha voluto fare pubblicando le ultime parole di “”, come erano soliti chiamarlo. “, per averci dato un esempio incredibile di come si affrontano ipiù difficili – avevano scritto sulla pagina Facebook – ora è il tempo del dolore ma anche della tenerezza di un abbraccio, di una parola di conforto, di una lacrima. Insieme”. Sempre ...

