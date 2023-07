L’ultima folle sfida su TikTok è il “boat jumping” video | prime vittime per la gara di salti dalla barca

(Di domenica 9 luglio 2023) ‘’ o ‘salto’ ètendenza diche ha negli ultimi mesi ha portato alla morte di quattro persone in Alabama, Stati Uniti. Laconsiste nel lanciarsi nella schiuma provocata dai motori di un motoscafo lanciato a tutta velocità. Un vero e proprio salto nel vuoto che a causa del violento impatto con l’acqua, provoca in certi casi la rottura immediata dell’osso del collo, con consegue annegamento. L’elevata velocità dellacombinata con l’acqua ferma crea infatti una pericolosa piattaforma di atterraggio che sembra simile al cemento. Ladel “” si diffonde suLa tendenza è stato un problema per i primi soccorritori ...

Una nuova challange è spopolata su TikTok . Si tratta della #BoatJumping,moda che ha portato alla morte di quattro persone in Alabama, negli Stati Uniti. Consiste in un salto nel vuoto da una barca in corsa, il cui impatto con'acqua potrebbe portate alla rottura ...Il tuffo dalla barca lanciata a velocità porta a un violento impatto con'acqua che a volte può causare la rottura del ...Morire per un video sui social:idea per spopolare su TikTok Il clima si è via via scaldato. Con il poliziotto che aveva minacciato di arrestarla, la donna ha reagito insultandolo, e ...