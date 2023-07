Lukaku | per il ritorno serve uno sforzo dell’Inter! Affare da 100 milioni – Sky

(Di domenica 9 luglio 2023)vuole solo l’Inter e secondo quanto riportato da Sky Sport, la soluzione pare già scritta. Maunoda parte dei nerazzurri, per uncomplessivo di circa 100totali.ECONOMICO – Romelusogna ilin nerazzurro e viceversa, questa è la vera sicurezza ad oggi. Per sbloccare l’, l’Inter deve fare unoeconomico pluriennale che va dai 90 e i 100totali, che comprendono: 12lordi a stagione in quattro o cinque anni di contratto, più la richiesta richiesta del Chelsea di circa 40di euro. L’Inter ha fatto una prima offerta, due settimane fa da 25di euro, poi ...

In casa Inter tiene sempre banco la questioneil quale il Chelsea ha respinto la proposta nerazzurra che si aggirava sui trenta milioni. L'inserimento della Juventus in questo discorso ...Commentaprimo L'Inter non ha ancora finito di lavoraremettere a disposizione di Inzaghi il miglior reparto offensivo possibile. Secondo il Corriere dello Sport , se l'affaredovesse saltare, i nerazzurri andrebbero su Folarin Balogun , L'ex ...Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rosela prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata di oggi.

Lukaku vuole l’Inter, l'Inter vuole Lukaku: cosa serve per il suo ritorno in nerazzurro Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è tutto da scrivere. L'attaccante serbo non è più così felice di vestire il bianconero e al tempo stesso la società torinese sa che il centravanti è una di qu ...