Lukaku-Inter | il Chelsea non fa sconti! Juventus? Sondaggio ? Sky

(Di domenica 9 luglio 2023) Si lavora sul ritorno diall’, ma serve convincere il. Intanto, si è parlato di unessamento della. Ecco la verità LA SITUAZIONE ? Da Sky Sport, danno aggiornamenti sulla vicenda legata a Big Rom: «Lui continua ad avere un solo obiettivo, lui ha rifiutato un’offerta dall’Arabia così come l’inserimento del Milan. C’è stato anche undella, che potrebbe pensare ase dovesse partire Vlahovic. Solo un. Il, a differenza dello scorso anno chiede per la cessione 40 milioni di euro. La prima proposta da 25 è stata rifiutata. Nel momento in cui ci sarà la cessione di Onana l’si occuperà subito di ...

In attesa di nuove possibili uscite (Onana allo United) e al ritorno che tutti i tifosi si aspettano, quello di Romelu(3 - 5 - 2) Portiere: ONANA Difensore centrale di destra: DARMIAN ...Romeluper la Juve, Dusan Vlahovic nel mirino del Chelsea. I nomi dei due attaccanti movimentano il calciomercato 2023, tra news e ipotesi., reduce dalla stagione in prestito all', formalmente torna al Chelsea, proprietario del cartellino. Il centravanti belga non sembra rientrare nel progetto dei blues, pronti a cedere il ...... oltre alle faraoniche richieste dall'Arabia Saudita, anche la Juventus del nuovo Ds Giuntoli è in pressing sul centravanti belgaIntrigo Romelu. L'spinge per il ritorno ad Appiano ...

Lukaku Juve, nel 2019 il belga fu ad un passo, ora il ritorno di fiamma Ecco qual è la situazione per l’attacco bianconero Nella giornata di domani la Juve tornerà alla Continassa per dare il via all ...L'Inter in questo calciomercato estivo darà la priorità al ritorno di Lukaku: Marotta avrebbe comunque pronte tre alternative al belga ...