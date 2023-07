Lukaku | il Chelsea ‘sfrutta’ la Juventus! Pressione sull’Inter – TS

(Di domenica 9 luglio 2023) In casa Inter tiene banco la questione. Secondo Tuttosport le voci di un interessamento della Juventus per il belga sono opera delche intende metteresul club nerazzurroalla Juventus? No, almeno secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano si tratta di una campagna mediatica delper mettereall’Inter. Il club bianconero non ha gradito, con Giuntoli che ha fatto sapere di conoscere bene la volontà del belga, che vuole solo il nerazzurro, e le possibili difficoltà ambientali dell’arrivo dia Torino dopo gli episodi di razzismo in Coppa Italia allo Stadium. L’Inter, dal canto suo, spera di chiudere l’operazione entro mercoledì giorno di presentazione alla stampa ...

Vlahovic per. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti ... Simone preferì impiegare subito Edin lasciando all'exla parte conclusiva della ...L'ultima idea di mercato sarebbe uno scambio Vlahovic -tra Juventus e. Ecco tutti i dettagli della trattativa L'ultima idea di mercato sarebbe uno scambio Vlahovic -tra Juventus e, con i bianconeri che farebbero uno sgarbo ......lanciate con forza da Oltremanica - non ci sono conferme sul pressing juventino per Romelu. ... Pronti per il5 milioni subito per il prestito oneroso e altri 30 tra un anno per l'obbligo ...

Lukaku-Inter, dall'Inghilterra: "Il Chelsea chiede 45 milioni di euro" La Gazzetta dello Sport

Dopo "Lukaku al Milan" arriva pure "Lukaku alla Juventus". Stavolta è il Corriere dello Sport che, rilanciando le indiscrezioni inglesi, parla della volontà ...L'interesse del Chelsea per Vlahovic ha aperto le porte ad un clamoroso scenario di calciomercato per Inter e Juventus, con protagonista Romelu Lukaku. Il ...