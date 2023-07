Luisito Suarez si è spento a 88 anni | fu una colonna dell’Inter di Herrera

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Lutto nel mondo del calcio, si èLuisMiramontes. ‘’ è scomparso all’età di 88, lui che fu il regista della Grande Inter allenata da Helenio. “Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao,“, scrivono i nerazzurri dal proprio account Twitter per salutare la loro ex leggenda. Con la magliaha disputato 333 partite e segnato 55 reti portando a casa tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Arrivò in Italia grazie al ‘Mago’, tecnico che lo aveva già allenato al Barcellona, altra squadra nella quale aveva rappresentato unaportante. Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ...