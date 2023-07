Luis Suarez è morto | aveva 88 anni | è stato il cuore della Grande Inter

(Di domenica 9 luglio 2023)itosi è spento in ospedale,88. Anima evinto il Pallone d’oro nel 1960. A Milano vinse tutto e conobbe anche glidisfatta. Non voltò mai le spalle alla città

"Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni", si legge sul profilo Twitter del club nerazzurro E' morto. L'ex calciatore spagnolo, regista della grande Inter di Helenio Herrera, aveva 88 anni. "Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao, Luisito", si legge ...Addio a, la leggenda dell' Inter di Herrera aveva 88 anni. 'Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao', il ricordo del club nerazzurro in un post su ...Inter in lutto: è scomparso a 88 anni. "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao". Così l'Inter ricorda sui social la sua ex stella Luisito, vincitore in nerazzurro di tre ...

Ciao Luisito. Si è spento a 88 anni Suarez, il regista della Grande Inter La Gazzetta dello Sport

"Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni", scrive su Instagram il club nerazzurro ...Addio a Luis Suarez, la leggenda dell'Inter di Herrera aveva 88 anni. Per via delle capacità balistiche venne soprannominato Architetto. Con i nerazzurri ha vinto due Coppe dei Campioni e altrettante ...