Luis Suarez è morto | aveva 88 anni | è stato il cuore della Grande Inter

Calcio in lutto per morte di Luis Suarez. E' scomparso a 88 anni, ex campione dell'Inter. "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao". Così lo ricorda il club nerazzurro. Nato a La Coruna il 2 maggio 1935, era considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Detto l'architetto per le sue doti balistiche, ha esordito nel Barcellona e vinse il Pallone d'oro nel 1960.

È scomparso oggi all’età di 88 anni Luis Suarez, meglio noto come Luisito, dopo una breve malattia. Arrivato dal Barcellona per 300 milioni di lire e voluto a tutti i costi da Helenio… Leggi ...Giocatore dalla classe cristallina, allenatore e opinionista tv: è scomparso all'età di 88 anni. Sul tetto d'Europa e del mondo con l'Inter, vinse il Pallone d'Oro nel 1960 ...