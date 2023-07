Lucas Hernandez si presenta al PSG | «Volevo venire qui da tempo per fare grandi cose»

Nel giorno in cui il Psg cede ICARDI al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal Bayern, per 40 milioni, di, infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non ancora pronto a rientrare, il Napoli fa i propri piani di mercato tenendo presenti anche la notizie che arrivano da Parigi. ...'Oltre agli acquisti di Ugarte, Asensio, Skriniar, Kang - In Lee eHernández, Luis Campos e la sua squadra di lavoro sono in contatto con diversi giocatori che comporteranno operazioni con ...Nel giorno in cui il Psg cede ICARDI al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal Bayern, per 40 milioni, di, infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non ancora pronto a rientrare, il Napoli fa i propri piani di mercato tenendo presenti anche la notizie che arrivano da Parigi. ...

PSG scatenato: UFFICIALE Lucas Hernandez | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Nel giorno in cui il Psg cede ICARDI al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal Bayern, per 40 milioni, di LUCAS HERNANDEZ, infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non anc ...