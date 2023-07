L’orsa Jj4 condannata a morte | il regista Giovanni Veronesi | “Faccio un film a suo favore con Fugatti come cattivo”

... "Da una parte la persona che cerca di salvaree dimostrare ...di iniziare a pensare queso girato nasce perché il regista vive'... Se sarò costretto, andrò anch'io in Romania come, girerò lì ...Già in passato il movimento animalista si era scagliato contro il centro dove si trova rinchiusa anche. Nelle scorse ore alcuni attivisti hanno deciso di posizionarsi con delle tende ...'intervento del Mise sul piano di trasferimento dell'in Romania era un atto dovuto, in quanto il Tar di Trento ha invitato il ministero a trovare un percorso di accoglienza fuori dal nostro ...

L'orsa JJ4 non verrà uccisa: sarà trasferita in Romania al Libearty Bear Sanctuary ilgazzettino.it