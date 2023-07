Lopez | «La Fiorentina deve continuare a lavorare perché la strada intrapresa è quella giusta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Fabio, ex portiere e oggi allenatore, ha parlato a RFV del percorso che sta facendo lanelle ultime stagioni Fabio, ex portiere e oggi allenatore, ha parlato a RFV del percorso che sta facendo lanelle ultime stagioni. PAROLE – «Mourinho ha dato sempre sentenze chiare e in due anni ha raggiunto due finali vincendone una, poi lo stadio è sempre pieno, è nato un fan club anche in Vietnam dove vado. Perciò su Mou non si può dire nulla ancheil Napoli ci ha messo dieci anni per vincere uno scudetto. Anche laha perso magari per mancanza di esperienza pur essendo Italiano un tecnico grandissimo e forte. Ci vuole una costruzione insomma, Spalletti ha messo la ciliegina su un lavoro portato avanti negli anni anche se poi il merito è ...