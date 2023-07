LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | va subito via la fuga

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.58 Nel frattempo problema meccanico per Peter Sagan. 13.57 Lidl-Trek e Soudal-QuickStep vogliono andare a riprendere i fuggitivi. 13.56 I fuggitivi: Neilson Powless (Ef Education EasyPost), Matteo Jorgenson e Gorka Izagirre (Movistar Team), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Clément Berthet (AG2R Citroën Team), Michael Woods e Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), David de la Cruz e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Jonas Abrahamsen e Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau e Pierre La(TotalEnergies). 13.55 Mads Pedersen (Lidl-Trek) a dettare il ritmo in gruppo. 13.54 Proseguono gli scatti in gruppo: si muovono anche ...

Si è concluso a Stoccolma il Farewell Yellow Brick Roadcon cui Elton John, 76 anni, ha ufficialmente detto addio alle performance dal vivo. L'ultimoè stato interrotto da un emozionante omaggio a Sir Elton del cantante Chris Martin, in ...Dal 1952 al 1988 la salita sul vulcano francese rappresentava un 'must' del: scalata 13 volte e in 8 occasioni scelta come ultima 'fatica' prima della passerella parigina. Poi, per ragioni ...Risultati del Beach ProElite 16 Gstaad del 9 luglio MASCHILE SPAREGGI GIRONE PERDENTI Spadoni/... 19 - 21, 10 - 15) Sacripanti/Cecchini - Dal Corso/Viscovich () FINALE 3° - 4° POSTO 15.00 ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sul Massiccio Centrale, duello Pogacar-Vingegaard OA Sport

Dopo 35 anni la Grande Boucle torna sul Vulcano: Vingegaard e Pogacar si sfidano sulla montagna che accese il duello tra Anquetil e Poulidor ...Buon pomeriggio! È il giorno della 9^ tappa di questo Tour, lunga 184 km: partenza da Saint-Léonard-de-Noblat e arrivo sulla durissima salita del Puy de Dôme. Maglia gialla sempre sulle spalle di ...