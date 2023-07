LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | siamo a metà corsa | 14 in fuga con 10? di vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.50 La prossima salita è fra meno di 30 chilometri, il terza categoria del Cote de Pontaumur, 3,3 km al 5,3%. 15.47 Intanto la Israel Premier-Tech avverte Michael Woods e Guillaume Boivin che ci sono tante chance che lavada in porto. Ora il mantra è risparmiare energie: Team radio- @IsraelPremTech ?The break has good chances to make it, now the plan is to save energy! ? L’échappée a de bonnes chances d’aller au bout, maintenant le plan c’est de préserver son énergie !#TDFpic.twitter.com/cs9xS2jc3b —de(@Le) July 9,15.44 In testa al gruppo sempre la Jumbo-Visma, con Nathan Van ...