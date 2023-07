LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | oltre sette minuti per i quattordici in fuga

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.49 133 chilometri al traguardo. Assisteremo dunque ad una doppia corsa, quella per il successo die quella per la maglia gialla. 14.46 Una ghiotta occasione per Neilson Powless (EF Education-Easypost) per poter rafforzare la sua maglia a pois. 14.43 Aumenta ancora il margine, sono addirittura nove iper Neilson Powless (Ef Education EasyPost), Matteo Jorgenson e Gorka Izagirre (Movistar Team), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Clément Berthet (AG2R Citroën Team), Michael Woods e Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), David de la Cruz e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Jonas Abrahamsen e Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling ...

Si è concluso a Stoccolma il Farewell Yellow Brick Roadcon cui Elton John, 76 anni, ha ufficialmente detto addio alle performance dal vivo. L'ultimoè stato interrotto da un emozionante omaggio a Sir Elton del cantante Chris Martin, in ...Dal 1952 al 1988 la salita sul vulcano francese rappresentava un 'must' del: scalata 13 volte e in 8 occasioni scelta come ultima 'fatica' prima della passerella parigina. Poi, per ragioni ...Risultati del Beach ProElite 16 Gstaad del 9 luglio MASCHILE SPAREGGI GIRONE PERDENTI Spadoni/... 19 - 21, 10 - 15) Sacripanti/Cecchini - Dal Corso/Viscovich () FINALE 3° - 4° POSTO 15.00 ...

LIVE Tour: nona tappa. I 14 fuggitivi con quasi 8' di vantaggio, oggi c'è il mitico Puy de Dome La Gazzetta dello Sport

Dopo 35 anni la Grande Boucle torna sul Vulcano: Vingegaard e Pogacar si sfidano sulla montagna che accese il duello tra Anquetil e Poulidor ...Tappa numero nove del Tour de France 2023: si parte da Saint-Léonard-de-Noblat per arrivare in vetta a Puy de Dôme, uno degli arrivi in salita più duri di questa edizione. In tutto sono 182,4 i chilom ...