LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Jorgenson da solo sul Puy de Dome | inizia la battaglia in gruppo

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.45 Tadej Pogacar è già alla ruota di Jonas Vingegaard. Il danese ha ancora a disposizione Kelderman, Van Aert e Kuss. 17.44 Tocca ora a Wilco Kelderman in testa al! Andatura impressionante della Jumbo, che ha portato il distacco a 13’40”. 17.43 ECCO CHEIL TRATTO PIÙ DURO!entra con 1’20” sui primi inseguitori e 2’15” sul terzo! 17.41 Nessun segno di cedimento per Matteo! La musica cambierà però negli ultimi 4,5 km. Da attendersi l’attacco di qualcuno da dietro che proverà a mettere in dubbio la sua leadership. Magari una sfida tutta nordamericana con Powless e Woods. 17.40 5 KM AL ...