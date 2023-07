LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Jorgenson allunga mentre si avvicina il Puy de Dome

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.56 Powless e De la Cruz chiudono su Mohoric e Burgaudeau. Sforzo enorme ora per Jonas Abrahamsen che prova a lanciare il compagno Jonas Gregaard. 16.54 Continua a salire, lentamente ma costantemente la strada. Mohoric e Burgaudeau hanno preso qualche metro di vantaggio,provano ad uscire anche De la Cruz e Powless. 16.52 Dopo gli attacchi abortiti di Woods edi Berthet, ora è il turno di Mohoric. Burgaudeau prova ad accodarsi allo sloveno. 16.51 Non c’è alcun accordo tra gli inseguitori: continuano gli scatti individuali ed il margine diè salito sopra i 30”. 16.49 Powless prova adre ma è costretto a rialzarsi immediatamente. Il suo ...