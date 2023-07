LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Puy de Dome! I fuggitivi si giocano il successo

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.25 Matteo Jorgenson non molla! Aumenta il vantaggio sui primi tre inseguitori. Sembra riavvicinarsi invece il terzo gruppetto, trainato dal solito Campenaerts. Il belga ha sempre un modo tutto suo di interpretare le corse… 17.23 Parte la lotta anche in gruppo! Jumbo-Visma, INEOS e BORA alzano il ritmo per preparare la salita finale. Per la prima infatti il distacco dalla testa scende. 17.21 13,3 km al 7,7%, ma nel finale le pendenze saranno assolutamente folli. Prima parte sempre intorno al 7%, poi breve tratto di “riposo” ed ultimi 4,5 km in cui la pendenza non scenderà mai sotto l’11%! Ci sarà da divertirsi sia ora che quando arriverà il gruppo. 17.20 CI SIAMO! JORGENSONLA SCALATA DEL ...