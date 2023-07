LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | in archivio la prima salita di giornata | fuga con oltre 10? di margine

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.31 Guga sulla Cote de Pontcharraud, secondo GPM di. 15.28 Sempre la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard a tirare il gruppo. 15.25 Poco più di 100 chilometri al traguardo per gli uomini in. 15.22 Fra poco si tornerà a salire sulla Cote de Pontcharraud, altro quarta categoria da 1800 metri al 4,6%. 15.19 E ovviamente non c’è lotta per i punti del GPM, con Neilson Powless (EF Education-Easypost) che passa per primo sul traguardo. 15.16 Non c’è intenzione nel gruppo dei 14 uomini in testa di rompere l’accordo.. 15.15 Inizia laveradi, la Cote de Felletin! 15.13 E in questo momento il vantaggio ha ...