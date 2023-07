LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il margine della fuga | quasi 10 minuti per i 14 in testa

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.04 Meno di 120 chilometri al traguardo. 15.01 Innon ci sono corridori pericolosi per la generale, il migliore è Clement Berthet (AG2R-Citroen) a 26’56” di ritardo dalla maglia gialla di Vingegaard. 14.58 Ancora 17 chilometri al primo GPM di giornata, il quarta categoriaCote de Felletin (2,1 km al 5,2%). 14.55 E ora il vantaggio dei 14 fuggitivi lambiscei 10. Il gruppo al momento se la prende con tutta la calma di questo mondo, la corsa diventerà più dura fra un bel po’. The break now holds a 9’30” lead. #TDFhttps://t.co/JdCq3sk37H —de...

Si è concluso a Stoccolma il Farewell Yellow Brick Roadcon cui Elton John, 76 anni, ha ufficialmente detto addio alle performance dal vivo. L'ultimoè stato interrotto da un emozionante omaggio a Sir Elton del cantante Chris Martin, in ...Dal 1952 al 1988 la salita sul vulcano francese rappresentava un 'must' del: scalata 13 volte e in 8 occasioni scelta come ultima 'fatica' prima della passerella parigina. Poi, per ragioni ...Risultati del Beach ProElite 16 Gstaad del 9 luglio MASCHILE SPAREGGI GIRONE PERDENTI Spadoni/... 19 - 21, 10 - 15) Sacripanti/Cecchini - Dal Corso/Viscovich () FINALE 3° - 4° POSTO 15.00 ...

Oltre 500.000 biglietti venduti per il TZN Tour 2023, che sta per giungere al termine. Tappa allo Stadio del Conero di Ancona con 26.000 persone e poi lo ...Dopo 35 anni la Grande Boucle torna sul Vulcano: Vingegaard e Pogacar si sfidano sulla montagna che accese il duello tra Anquetil e Poulidor ...