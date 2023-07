LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km al traguardo | 14 in fuga con 10? di vantaggio

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.04 Matteo Jorgenson prova a scuotere il suo casco mentre i corridori intorno a lui se la ridono. Che gli sia entrato un insetto all’interno del casco? 16.02 Sono 40 i secondi che Gregaard deve recuperare sugli altri 13 attaccanti. 16.01 Foratura per Jonas Gregaard. Piuttosto lento il processo del cambio ruota. Il danese riparte e deve inseguire i suoi compagni di. 15.59 80 km al! 15.58 Scollinate le prime due ore di corsa, siamo su una media di 46,2 km/h. 15.55 Percorsi i primi 100 chilometri di corsa! 15.53 Intanto scende sotto i 10? il margine di Neilson Powless (Ef Education EasyPost), Matteo Jorgenson e Gorka Izagirre (Movistar Team), Matej Mohoric ...

Si è concluso a Stoccolma il Farewell Yellow Brick Roadcon cui Elton John, 76 anni, ha ufficialmente detto addio alle performance dal vivo. L'ultimoè stato interrotto da un emozionante omaggio a Sir Elton del cantante Chris Martin, in ...Dal 1952 al 1988 la salita sul vulcano francese rappresentava un 'must' del: scalata 13 volte e in 8 occasioni scelta come ultima 'fatica' prima della passerella parigina. Poi, per ragioni ...Risultati del Beach ProElite 16 Gstaad del 9 luglio MASCHILE SPAREGGI GIRONE PERDENTI Spadoni/... 19 - 21, 10 - 15) Sacripanti/Cecchini - Dal Corso/Viscovich () FINALE 3° - 4° POSTO 15.00 ...

LIVE Tour: nona tappa. I 14 fuggitivi con oltre 10' di vantaggio a -80 km, si va verso il mitico Puy de Dome La Gazzetta dello Sport

Oltre 500.000 biglietti venduti per il TZN Tour 2023, che sta per giungere al termine. Tappa allo Stadio del Conero di Ancona con 26.000 persone e poi lo ...Dopo 35 anni la Grande Boucle torna sul Vulcano: Vingegaard e Pogacar si sfidano sulla montagna che accese il duello tra Anquetil e Poulidor ...