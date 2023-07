LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 65 km al traguardo | il gruppo lascia andare 14 fuggitivi

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.31 Questa dunque la top 5 della classifica per la Maglia a Pois: 1 – POWLESS Neilson 40 4 2 – GALL Felix 28 – 3 – JOHANNESSEN Tobias Halland 26 – 4 – GUERREIRO Ruben 22 – 5 – POGA?AR Tadej 19 – 16.30 Neilson Powless si riaggancia e riesce comunque a passare davanti a tutti sulla linea del GPM. 16.29 Invece attacca Victor Campenaerts! Gli va a ruota Matej Mohoric, si accoda anche Gorka Izagirre. 16.27 Pendenze che si addolciscono nell’ultimo tratto della salita. Si mette a fare l’andatura Neilson Powless, che va a caccia dei due punti in palio. 16.25 Nel tratto più duro è Alexey Lutsenko a riportare ildei battistrada su Boivin. Ancora 2 km di salita. 16.24 Ilha ...

