(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Jannikè invece arrivato ai quarti di finale in tutti gli Slam, senza però mai riuscire a spingersi oltre. 15.29non era mai arrivato agli ottavi di finale in un torneo dello Slam. 15.24 C’è un precedente tra, risalente alle finali di Coppa Davis 2021. Vinse l’italiano 7-5, 6-0. 15.22 Pegula chiude con il punteggio di 6-1, 6-3 contro Tsurenko. Tra una ventina di minuti inizieràdi finale tra Jannike Daniel. 14.34 Va veloce Jessica Pegula: 6-1 in suo favore nel primo set. 14.15 Buongiorno amici di OA Sport. E’ta la sfida tra l’americana Pegula e l’ucraina Tsurenko. A seguire toccherà acontro ...

Jannikcerca la qualificazione ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Di fronte c'è il colombiano Daniel Galan, n. 85 ATP, battuto dall'azzurro nell'unico precedente, giocato su ...LONDRA (Inghilterra) - Al di là della sfida tra Dimitrov e Tiafoe, intrrotta ieri sera per pioggia e recuperata in giornata, oggi iniziano gli ottavi di finale del torneo: il russo Andrey Rublev sfida ......55 - Inizia il programma dei Campi principali: sul Campo N.1 aprono Pegula vs Tsurenko, a seguire- Galan. Sul Campo Centrale tra mezz'ora Bublik vs Rublev L'EDITORIALE DEL DIRETTORE: Questo ...

LIVE Sinner-Galan, Wimbledon 2023 in DIRETTA: inizia l'ottavo di finale! OA Sport

Iniziano gli ottavi di finale: grande attesa per Jannik Sinner che alle 15.30 scenderà in campo contro il colombiano Galan, a seguire Hurkacz contro Djokovic. Segui la diretta ...Jannik Sinner trova il colombiano Daniel Galan, al suo migliore risultato in uno Slam. Chi passa il turno trova ai quarti uno tra il russo Roman Safiullin o il canadese Denis Shapovalov ...