LIVE Sinner-Galan 7-6 6-4 6-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’italiano accede ai quarti di finale Ora un russo

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32 12 ace per, 55% di prime messe in campo, 85% di punti ottenuti con la prima. 42 vincenti e 23 errori gratuiti per. 18.30 “Chiunque arrivi aiè pericoloso. Ci ho giocato 2 anni fa in ATP Cup e fu una partita dura. Ci penserò dopodomani“, ha spiegatoparlando di Safiullin. Ilè alla prima partecipazione a. 18.29 Nei primi due set non è stato un buon, inutile girarci attorno.sta giocando contratto, ben consapevole di avere a disposizione un tabellone veramente favorevole. Però l’importante è continuare a vincere, pur senza brillare. 18.27ha sconfitto 7-6 (4), 6-4, 6-3 ...

spreca un'altra chance per strappare il servizio al rivale e deve rifugiarsi nel tie - break. Nel momento clou, il numero 1 d'Italia accelera (da 3 - 3 a 6 - 3) e chiude il tie - break ...Galan 2 - 0 nel secondo set 16:48 -conquista il primo set al tie break 7 - 4 contro Daniel Galan 16:43 - Con un passante di diritto in corsa Bublik si aggiudica il tie - break del terzo set ...SEGUI ILDI- GALAN Una scelta davvero folle, considerando che Galan non era stato minimamente disturbato dalla chiamata, arrivata dopo che aveva affossato in rete il suo rovescio. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Galan tocca il nastro con il rovescio, poi in rete la palla corta di Sinner da metà campo. 15-15 Doppio fallo, il primo della partita. 15-0 Servizio vin ...Impegno di ottavi di finale oggi pomeriggio per Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutte e con pun ...