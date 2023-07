LIVE Sinner-Galan 1-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta 3 palle break

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ancora un servizio vincente, il terzo consecutivo. Il colombiano ha annullato 3. A-40 Ancoracon il servizio. Sta sfuggendo via un game che potrebbe lasciare strascichi mentali. 40-40 Servizio vincente di. 40-A Passante di rovescio lungolinea di. 40-40 Pazzesco punto.era venuto a rete, la volée di rovescio era stata buona, ma il pallonetto dibeffa ancora l’italiano, che è anche scivolato nel tentativo di recupero disperato. 30-40 Servizio e diritto sulla riga di. Nessun rimpianto per. 15-40 Palla corta dici arriva e passa l’avversario con il ...

...55 - Inizia il programma dei Campi principali: sul Campo N.1 aprono Pegula vs Tsurenko, a seguire- Galan. Sul Campo Centrale tra mezz'ora Bublik vs Rublev L'EDITORIALE DEL DIRETTORE: Questo ...Jannikcerca la qualificazione ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Di fronte c'è il colombiano Daniel Galan, n. 85 ATP, battuto dall'azzurro nell'unico precedente, giocato su ...LONDRA (Inghilterra) - Al di là della sfida tra Dimitrov e Tiafoe, intrrotta ieri sera per pioggia e recuperata in giornata, oggi iniziano gli ottavi di finale del torneo: il russo Andrey Rublev sfida ...

Iniziano gli ottavi di finale: grande attesa per Jannik Sinner che alle 15.30 scenderà in campo contro il colombiano Galan, a seguire Hurkacz contro Djokovic. Segui la diretta ...Jannik Sinner trova il colombiano Daniel Galan, al suo migliore risultato in uno Slam. Chi passa il turno trova ai quarti uno tra il russo Roman Safiullin o il canadese Denis Shapovalov ...