LIVE Sinner-Galan 0-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | inizia la partita

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Fa male il diritto di. Il colombiano tiene il primo turno di servizio. 40-30 Altro servizio vincente di. 30-30 Ace esterno. 15-30 Altro rovescio in rete del sudamericano. 15-15spinge di diritto,stecca di rovescio. 15-0 Diritto lungolinea vincente del colombiano. 15.49laconin battuta. 15.47 Si comincia tra un minuto. 15.46 Attenzione alla prima di servizio di: sin qui ha ottenuto l’80% dei punti nel torneo. 15.44la fase di riscaldamento. 15.44ha vinto il sorteggio, decidendo di servire per primo. 15.43 Temperatura ideale di 23°. 15.42 I giocatori fanno il loro ingresso ...

...55 - Inizia il programma dei Campi principali: sul Campo N.1 aprono Pegula vs Tsurenko, a seguire- Galan. Sul Campo Centrale tra mezz'ora Bublik vs Rublev L'EDITORIALE DEL DIRETTORE: Questo ...Jannikcerca la qualificazione ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Di fronte c'è il colombiano Daniel Galan, n. 85 ATP, battuto dall'azzurro nell'unico precedente, giocato su ...LONDRA (Inghilterra) - Al di là della sfida tra Dimitrov e Tiafoe, intrrotta ieri sera per pioggia e recuperata in giornata, oggi iniziano gli ottavi di finale del torneo: il russo Andrey Rublev sfida ...

Iniziano gli ottavi di finale: grande attesa per Jannik Sinner che alle 15.30 scenderà in campo contro il colombiano Galan, a seguire Hurkacz contro Djokovic. Segui la diretta ...Jannik Sinner trova il colombiano Daniel Galan, al suo migliore risultato in uno Slam. Chi passa il turno trova ai quarti uno tra il russo Roman Safiullin o il canadese Denis Shapovalov ...