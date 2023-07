(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55: Nel finale i 400 stile uomini con Bertoni e Ragaini, i 400 stile libero donne con Giannelli 16.53: Italia a caccia di medaglie anche nella finale dei 100 stile libero uomini con Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati, mentre non ci saranno italiani al via dei 100 rana uomini, dei 50 farfalla uomini e donne. 16.51: Al via subito dopo i 100 rana donne con Chiara Della Corte e Irene Mati. 16.49: A seguire i 100 dorso uomini con Daniele Del Signore e Christian Bacico 16.47: Sono in programma dodici finali. Si parte con i 200 misti femminili senza azzurre in vasca, poi a seguire i 100 dorso donne con Sofia Salvato e Giada Gorlier 16.45: L’occasione è ghiotta per rimpinguare ulteriormente il bottino di medaglie già altissimo con gli azzurri che hanno la possibilità di vincere il medagliere, partendo in testa ...

Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I Mondiali diin Giappone saranno sui canali di Sky Sport. I convocati Edoardo Di Somma (AN ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery

LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: staffette miste e dorsisti per chiudere in bellezza OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan ...Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.