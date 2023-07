LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | Davide Passafaro secondo nei 100 sl! Christian Bacico argento e Giada Gorlier bronzo nei 100 dorso!

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.16: Ora ancora due premiazioni e poi ancora tanta Italia nelle ultime quattro finali della manifestazione 18.14: Dominio del campione uscente, il danese Casper Puggaard che vince in 23?67,per la Francia con Dumesnil in 23?90,per l’ucraino Harbarchuk con 24?19 18.11: Queste le protagoniste della finale dei 50 farfalla maschili: 1 DEL RIEGO TORRES, Teo 06 Spain 24.38 2 MIKNIC, Maro 06 Croatia 24.31 3 DUMESNIL, Ethan 06 France 24.21 4 PUGGAARD, Casper 05 Denmark 23.92 5 SLAVIK, Ondrej 06 Czechia 24.11 6 HARBARCHUK, Ivan 06 Ukraine 24.30 7 MISIAK, Szymon 05 Poland 24.35 8 EDL, Lukas 06 Austria 24.39 18.09: Ancora Lana Pudar! Con il record europeola bosniaca vince con 26?10,posto per la danese Damborg con 26?40 ...

Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I Mondiali diin Giappone saranno sui canali di Sky Sport. I convocati Edoardo Di Somma (AN ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery

LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: staffette miste e dorsisti per chiudere in bellezza OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan ...Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.