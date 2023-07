LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | Christian Bacico argento e Giada Gorlier bronzo nei 100 dorso!

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43:OOOOOOOOOO PASSAFAROOOOOOOOOOOOOO! Peccato! L’azzurro non riesce a contenere il ritorno dell’ungherese Magda, quarto posto per Ballarati 17.42: Ai 50 Passafaro, Dinu, Ballarati 17.37: Dopo le premiazioni è il momento di una delle finali più attese di oggi, i 100 stile libero uomini con due azzurri al via, Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati 17.25: L’oro dei 100 rana femminili va alla favorita della vigilia Jeneli Efimova con 1’06?81,per la svedese Olivia Klint Ipsa con 1’07?26,per la francese Justine Delmas con 1’08?57 17.23: Azzurre giù dal podio ma entrambe con il record personale: Chiara Della Corte è quinta con 1’08?69, Irene Mati sesta con 1’08?71 17.21: Due azzurre al via anche nella finale dei 100 rana donne, Irene Mati e ...

Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I Mondiali diin Giappone saranno sui canali di Sky Sport. I convocati Edoardo Di Somma (AN ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery

LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: staffette miste e dorsisti per chiudere in bellezza OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan ...Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.