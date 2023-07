LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Verstappen davanti a tutti | le Ferrari devono rimontare

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 43/52fa il vuoto, guadagnando 3.097 su Norris. Hamilton mette sotto pressione a Norris (2°). Sainz è settimo e Leclerc decimo. Giro 42/52scappa via con 2.500 di margine su Norris, ma Hamilton è vicino. Sainz 7° deve guardarsi da Perez. Leclerc prova a prendersi la posizione di Albon. Giro 41/52 Norris si difende allade da Hamilton, nonostante le gomme dure. Sainz e Leclerc, in tutto questo, sembrano un po’ fuori dai giochi. Giro 40/52comanda e ottiene il giro più veloce della gara. Norris è secondo, ma Hamilton con le soft è vicinissimo. Piastri quartoa Russell. Sainz 7° e Leclerc 10°. Giro 39/52 RIPRENDE LA GARA!dà lo strappo. Giro 38/52 ...

Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nelPremio di Silverstone: l'olandese è il grande favorito della gara, considerando il suo stato di ...

