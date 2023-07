LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Verstappen al comando! 5° Sainz e 11° Leclerc

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 26/52 11°e si prende la posizione su Stroll, fondamentale passare il canadese.comanda con 6.733 su Norris. Giro 25/52ha nel mirino l’Aston Martin di Stroll per prendersi l’undicesima piazza.ha un margine di 6.088 su Norris, mentre Piastri è a 2.412 dal compagno di squadra. Giro 24/52un martello e porta il margine a 5.502 su Norris, Piastri stabilie a 2.512 da Norris. Russell gira velocissimo con le soft, mentreè 12° e si avvicina a Stroll. Giro 23/52 Russell va fortissimo con le soft che sta creando il margine per stare davanti acon il pit-stop.in tutto questo ha 5.509 di margine su Norris, ...

Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Premio di Silverstone: l'olandese è il grande favorito della gara, considerando il suo stato di ... 15:01 GP Bretagna, timing Fan di Autosprint ben trovati per seguire qui con noi il GP di Silverstone gara Luogo: Circuito di Silverstone

Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, 11° prova del Mondiale 2023 di Formula 1 a Silverstone. Verstappen in pole davanti alla McLaren e le due Ferrari di Leclerc e Sainz ...Verstappen parte dalla pole e punta a portare a casa la sua prima vittoria a Silverstone. Segui il GP con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...