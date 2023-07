LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Safety Car! Verstappen al comando | Ferrari cercano la rimonta

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 34/52Potrebbero cambiare le cose. Giro 33/52 ATTENZIONE! Haas di Magnussen ferma, virtualcar. Entra Leclerc che monta le gomme dure nuove. Leclerc rientra in decima posizione, preceduto da Perez e Albon. 32/52 Dopo il valzer dei pit-stop,comanda davanti a Norris, Hamilton, Alonso, Piastri, Albon, Russell, Leclerc e Sainz. Il monegasco fatica con le hard. Giro 31/52 Russell attacca Leclerc e si prende l’ottava posizione, con Leclerc che non può nulla (nono). Giro 30/52 Rientra Oscar Piastri in questa tornata. L’australiano rientra in sesta piazza, mentre giro veloce di Sainz. Giro 29/52 Russell entra ai box! Montano le medie, mentre Leclerc è ottavo immediatamente davanti a Russell. Sainz 11°. Inizia il ...

Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Premio di Silverstone: l'olandese è il grande favorito della gara, considerando il suo stato di ...

Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, 11° prova del Mondiale 2023 di Formula 1 a Silverstone. Verstappen in pole davanti alla McLaren e le due Ferrari di Leclerc e Sainz ...Verstappen parte dalla pole e punta a portare a casa la sua prima vittoria a Silverstone. Segui il GP con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...