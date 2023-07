LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | dalle 16 00 la gara Ferrari a caccia del podio!

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOIN CHIARO SU TV8 15.29 Una continuità di rendimento spaventosa, dettata dal feeling con la sua RB19 che gli permette di svettare con un certo agio in tutte le condizioni (asciutto o bagnato). 15.26 L’olandese partirà dalla pole-position ed è chiaramente indiziato per ottenere l’ottava vittoria su dieci gare disputate quest’anno, considerando che nelle altre due che non ha vinto è arrivato secondo. 15.23 Sullo storico e complicato circuito di Silverstone, assisteremo a unanella quale la domanda è la solita: chi riuscirà a fermare l’incedere di Max Verstappen sulla Red Bull? 15.20 Buon pomeriggio e bentrovati alladel GP di, round del Mondialedi ...

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP di Gran Bretagna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio della Gran Bretagna sia corre sul circuito di Silverstone. La classifica piloti è attualmente così composta: Max Verstappen (229 pt.). Sergio Perez (148 pt.). Fernando Alonso (131 pt.).

Verstappen parte dalla pole e punta a portare a casa la sua prima vittoria a Silverstone. Segui il GP con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...Questo sarà il 74° GP di Gran Bretagna valevole per il Mondiale di F1. Al momento 56 di questi GP sono stati disputati a Silverstone, 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree. Le F1 calcarono per la prima ...