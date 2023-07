L’Italia Under 19 in semifinale all’Europeo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 9 luglio 2023) L'Italia pareggia 1-1 con la Polonia nel terzo e decisivo turno della fase a gironi degli Europei19. Tanto bastava e tanto hanno ottenuto gli azzurrini. I ragazzi di Bollini prima vanno in svantaggio, mantengono la calma e recuperano con un gol di Hasa, oggi il migliore in campo, che garantisce il passaggio alle semifinali e ad essere tra le prime quattro squadre in Europa.E così dopo la vittoria contro i padroni di casa maltesi (4-0) e la pesante sconfitta con il Portogallo (1-5), l'Italia chiude con 4 punti come i polacchi, ma passa il turno grazie al maggior numero di gol segnati. Una partita, quella di oggi, sostanzialmente equilibrata, con forse qualche occasione in più di segnare da parte della formazione di Bollini. È la Polonia ad andare in vantaggio con la rete di Strzalek all'9', ma al 35' Hasa, su assist di Vignato, realizza il gol che vale la ...