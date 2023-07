Lippi | «Pirlo farà sicuramente bene alla Sampdoria | ha qualità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Marcello, allenatore, ha parlato a Primocanale dell’approdo di Andreain Serie B come nuovo allenatore dellaMarcello, allenatore, ha parlato a Primocanale dell’approdo di Andreain Serie B come nuovo allenatore della. PAROLE – «Della Samp mi piace tutto. Mi piace il suo allenatore, Andrea, un ragazzo fantastico che saprà trasmettere le sue ideesquadra e ai giocatori. E’ chiaro che ci sarà da faticare, da soffrire; maè una persona di grande, intelligenza, sensibilità.. Sono convinto che Andrea riuscirà a costruire una bella squadra per risalire subito. Lo Scudetto in ...