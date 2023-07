L’Inter lavora già per il 2024 | super colpo a costo zero

(Di domenica 9 luglio 2023) Inter già con un occhio al. Marotta, specialista dei colpi a parametroper regalare ad Inzaghi uncalciatore.continua are imperterrita sul mercato. I nerazzurri hanno già messo a segno due colpi importantissimi: a Milano è arrivato Marcus Thuram, prelevato dal Borussia M’Gladbach a parametro; l’ennesima grande operazione di Beppe Marotta, ormai di diritto il maestro dei colpi low-cost. Poi sotto la Madonnina è sbarcato anche Davide Frattesi, fortemente voluto dalla dirigenza nerazzurra e arrivato per circa 40 milioni di euro. Ora le priorità delsono due: una riguarda il futuro di Onana, che stando alle ultime indiscrezioni è sempre più vicino al trasferimento direzione Manchester United; le restanti ...

...prende forma In casa nerazzurra in questo momento siin ...'ultimo rilancio degli inglesi, 55 milioni più 5 di bonus , pare ... 55 milioni più 5 di bonus , pare aver convinto, che adesso ...scatenata, dunque. Gli arrivi di Thuram e Frattesi a ... Dovesse andar via anche Onana, invece,'obiettivo numero uno è lo ... adesso siper un centrocampista ( Milinkovic - Savic è il ...... per il primo'affare è chiuso, per il secondo siper ... Come scritto su Calciomercato.it,'esterno è nel mirino dei ...'esterno è nel mirino dei rossoneri, oltre che die Juve. Il ...