L’Inter ‘cancella’ Skriniar e Brozovic | coi nuovi rinnovi | 3 anni di respiro

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023)sta rivoluzionando la rosa in vista della stagione 2023/24. E con la strategia suista evitando casi simili a quelli di, consolidando il futuro prossimo. RIFONDAZIONE VELOCE – L’estate 2023 si sta rivelando un momento cruciale per. E in parte lo si poteva già immaginare, considerando tutti i contratti in scadenza lo scorso 30 giugno. In un colpo solo, la società nerazzurra ha lasciato andare via Milan, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Edin Dzeko e Samir Handanovic (quest’ultimo ancora da confermare). Un taglio netto con il recente passato nerazzurro, che si sta trasformando in punto di partenza per il prossimo futuro. Non solo attraverso il mercato (qui tutti gli aggiornamenti sulle trattative in corso), ma anche grazie alla ...