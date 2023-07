... al pari degli oggetti di design e della moda. Tanto che ... le filiali nel mondo sono 12 e'ebitda viaggia intorno ai 65 ... Una sorta di crocevia di conoscenza e competenze sull'dell'......del 3 luglio scorso non passerà alle cronache solo per'... In primo luogo per i numeri che raccontano la forza dell'di ... ha un monte salari pari a 1/4 dell'interae ha ...In particolare'impegno che su questo fronte dedicano le piccole ... che rappresentano il 98% dell'economia". Nel contempo ... della piccola, della pesca, del grande bacino in ...

L’industria italiana non se la sta passando bene Il Post