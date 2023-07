L' estrema ondata di calore in Italia è arrivata | scatta l' allerta caldo | ecco i giorni con le temperature più alte

Dal deserto del Sahara l'anticiclone africano Cerbero fa il suo ingresso sulla Penisola. Gli esperti: "Colonnina di mercurio fino a 43 gradi"Intensadi calore sull'Italia oggi, domenica 9 luglio, con le temperature che schizzeranno oltre i 37 ... le zone evidenziate con il colore rosso indicanocautela: attenzione dunque a ...sinistra schierata con i manifestanti e in piazza con loro: "Macron è peggio di Trump, non ... E cresce la preoccupazione di una nuovadi rivolte, per il 13 e 14 luglio. Ieri sera la ...

L'estrema ondata di calore in Italia è arrivata, scatta l'allerta caldo ... LA NAZIONE

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l'ondata di caldo sarà intensa e insistente soprattutto su parte dell'Italia ...Temperature ancora alte anche in Sardegna, la Regione finora più colpita dall'ondata di caldo estremo, soprattutto nelle zone interne, dove è ugualmente allarme per il rischio incendi.