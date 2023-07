Leslie Van Houten | l' ”angelo della morte” della famigerata setta di Charles Manson potrebbe tornare presto in libertà | un culto di sesso e omicidi seriali satanici

All'epocaHouten, conosciuta come "l'angelo della morte", aveva 19 anni. Partecipò attivamente al duplice delitto e una settimana dopo fu arrestata. Dopo aver trascorso 53 anni in prigione,...L''angelo della morte' della setta di Charles Manson,Houten, potrebbe presto essere rimessa in libertà, dopo aver trascorso 53 anni in carcere.Houten, che ora ha 73 anni, sta scontando l'ergastolo per aver aiutato Manson e altri seguaci ...Houten aveva 19 anni quando nel 1969 partecipò all'assassinio dei coniugi LaBianca. Ma non c'era nella notte in cui la setta sterminò Sharon Tate e ...

“Voglio chiarire ancora una volta la nostra politica: chiunque uccida israeliani, chiunque commetta atti di terrore, si troverà in uno di questi posti: in prigione o nella tomba”, ha detto il primo mi ...La donna partecipò all'omicidio di un negoziante e della moglie quando aveva 19 anni. Faceva parte della setta "The Family" ...