Leonardo spara a zero su Mbappé | «Non è un leader | per il bene del Psg è meglio che vada»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 luglio 2023), ex direttore generale del Psg,su. Lo fa in un conversazione con L’Equipe. «Per ildel PSG, penso che sia giunto il momento per Mbappe di lasciare, non importa il modo». «Il Paris-Saint-Germain esisteva prima di Kylianed esisterà dopo di lui. È a Parigi da sei anni e, in queste sei stagioni, cinque diversi club hanno vinto la Champions (Real Madrid nel 2018 e 2022, Liverpool nel 2019, Bayern Monaco nel 2020, Chelsea nel 2021 e Manchester City nel 2023), nessuno di loro aveva. Segno che è possibile vincere questa competizione senza di lui». E ancora: «Con il suo comportamento negli ultimi due anni,dimostra di non essere ancora un giocatore in grado di guidare davvero una squadra. È un grande ...