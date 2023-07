Leonardo Apache La Russa e la denuncia per violenza sessuale | le chat della ragazza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 luglio 2023) Sono tre le ragazze, due amiche e una conoscente, dalle quali gli inquirenti potranno trarre, o come testimoni oculari di alcuni momenti crucialinotte in discoteca o come interlocutrici la mattina successiva di alcune, elementi utili a saggiare l’attendibilità del racconto22enne che a fine giugno hato alla Procura di Milano peril coetaneo ex compagno di liceoLa. Fonte Il Corriere. Dal raccontoè possibile ricavare un racconto coerenteserata e di quello che è successo il mattino seguente. La storia si dipana in 23 punti. «A mezzanotte con la mia cara amica M. sono andata alla discoteca Apophis ...