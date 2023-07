Lei mi costringe a trascorrere l’estate con i suoi

Leggi su dilei

(Di domenica 9 luglio 2023) La mia compagna è una ragazza del sud. Ogni estate da quando siamo insieme (4 anni), dato che gran parte dell’anno (se escludiamo Natale, Pasqua e qualche ponte) vive qui a Torino, andiamo in vacanza giù dai. Una famiglia accogliente, ma non è esattamente l’idea di vacanza che ho io. Il posto è bello per carità, il mare anche. Le ho proposto di prenderci una casetta in affitto o un b&b, di modo da avere la nostra privacy, ma mi ha risposto che isi offenderebbero. Lungi da me voler offenderei i “suoceri”, ma mi piacerebbe avere la libertà di girare per casa in mutande, ma anche fare sesso senza aver paura che mi possano sentire dall’altra camera! Inoltre stare a casa deicomporta cene interminabili, spesso con parenti. Senza parlare del fatto che ogni volta che decidiamo di passare l’intera giornata al mare, e quindi ...