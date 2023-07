Leclerc | strategia disastrosa | altra gara rovinata | imbarazzo Ferrari

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Lagià fa una fatica immensa a competere per le prime posizioni, ma è imperdonabile che in quasi ogni Gran Premio trovi il modo di farsi del male da sola e di peggiorare la situazione. Ancora una volta Charlesè stato vittima di unaerrata del muretto, che lo ha richiamato troppo presto ai box e ha poi sbagliato la scelta delle gomme, compromettendo in maniera palese la. Lapensava di potersi giocare il podio, invece non è stata minimamente in grado di competere con le McLaren fin dalla partenza e poi è stata sverniciata anche dalle Mercedes. Quello che ha avuto la peggio è, che a causa dellaerrata si è ritrovato dalla quinta alla decima posizione e non è poi stato in grado di risalire, anche perché ...