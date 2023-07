Le altre Regine

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 luglio 2023) C’è tutto un Mondo là fuori. È una frase che sentiamo dire spesso, in tanti ambiti, ovviamente nel nostro caso, la adattiamo al mondo del Wrestling. Al di fuori della galassia AEW e WWE, da tempo sappiamo che esiste tutta una galassia di realtà e campionesse nella scena femminile nordamericana. Qui vi ho e vi abbiamo già raccontato la scena femminile ROH, IMPACT, MLW e NWA, ma ci sonorealtà che non abbiamo trattato. Se da un lato purtroppo realtà come SHIMMER e WSU sono concluse (complice la Pandemia e la cannibalizzazione dei loro Roster),sono ancora attive e sfornano atlete e prospetti interessant, oltre a fornire seconde Chance per atlete forse salite troppo presto ai piani alti o nel momento sbagliato. Women Of Wrestling Partiamo dalla campionessa in carica della WOW, federazione nata nel 2000 in California, ...