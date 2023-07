Lazio | Lotito punzecchia | “Secondi senza penalizzazione della Juventus”

Lo stesso tecnico biancoceleste ha ammesso che è un problema per la società, visto che è a scadenza nel 2024 ma Claudioche ne pensa Il patron dellaparla alla Gazzetta e diceClaudio, presidente della, ha parlato della questione rinnovo di Sergej Milinkovic - Savic, ma non solo Claudio, presidente della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della ...Di sicuro laper comprare non ha bisogno di vendere - spiega il presidente - P oi, se uno se ... Per ora nessun acquisto per i biancocelesti, maammette che ' è il segnale che ho avuto ...

Lazio, la stoccata di Lotito: "Siamo arrivati secondi e non perché la Juve è stata penalizzata" Milan News

Giorni decisivi per il futuro di Milinkovic, in scadenza tra un anno con la Lazio e lontano dal rinnovo. L'annuncio del presidente Lotito ..."Squadra che vince non si cambia, si integra. E noi integreremo". Musica e parole di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul ...